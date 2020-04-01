Vali Bilmez'den '2 Nisan' mesajı Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, "Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihi binlerce yıllık geçmişe dayanan, misafirperverliğin, mertliğin, yiğitliğin adresi güzel Van'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşamaktayız. 2 Nisan 1918'de Ermeni mezaliminden kurtuluşu ile sonuçlanan bu kahramanlık destanı; sadece geçmişimizin aziz hatırası olmaktan öte, bir tarih ve kültür şuurudur.

Bilinmelidir ki geçmişten aldığımız ilhamla, milletçe şehitlerimizin ve gazilerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğu idrakı içinde olarak her geçen gün aynı şuur ve inançla ülkemizi muasır medeniyet seviyesinden daha da yükseklere taşıma kararlılığı göstermeliyiz. Geçmişte vatanın müdafaası ve mukaddes bildiğimiz değerler için göstermiş olduğumuz birlik ve beraberliği şu günlerde de aynı şekilde göstermekteyiz. Yaşadığımız afetler, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen salgın hastalıklar bizleri birbirine daha çok bağlayıp, kenetlenerek destek olan bir toplum haline getirmektedir. Bizler bir ve beraber olduğumuz sürece her zorluğun üstesinden gelen ve geleceğe umutla bakan bir milletiz. Geleceğin Türkiye'si için, barış için çalışmalıyız ve üretmeliyiz. Geçmişimizden dersler alarak gençlerimizi eğitmeli ve onları yeni dünyaya hazırlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Vanlı hemşehrilerimizin 2 Nisan Kurtuluş Günü'nü tebrik ediyor, bizlere bu coğrafyada gururla yaşama imkanı veren şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA