Vali Bilmez'den '15 Temmuz' mesajı
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Vali Bilmez'den '15 Temmuz' mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez'den '15 Temmuz' mesajı
14.07.2020 11:10 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:13

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, "Vatan ve bağımsızlık ruhuyla demokrasi tarihimize altın harflerle kazınılan destansı mücadelenin anma günü '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün dördüncü yıldönümünü birlik ve beraberlik içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Millet iradesine ve özgürlüğümüze kasteden, 15 Temmuz gecesi milletimizin kendisini koruması için emanet ettiği silahı, tankı milletimize doğrultan, kendi meclisini, emniyet binalarını bombalayan, vatandaşlarına kurşun atan, kendi milletine ihanet eden hainleri ve onların işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyoruz. Bu ihaneti asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatansever halkımız meydanlara çıkarak, canı pahasına ülkesine, devletine, demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmıştır. Halkın gücünün üstünde bir güç olmadığını gösteren aziz milletimiz, canını hiçe sayarak darbeye karşı etten bir duvar ördü. Milli iradenin bu dik duruşu, FETÖ'nün bütün oyunlarını bozdu ve milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı. Tarihin hiçbir döneminde boyunduruk altına girmeyen, özgürlüğünden taviz vermeyen ve bu uğurda canını seve seve feda eden bu milletin evlatları, kendi iradesine sahip çıkarak tüm dünyaya ders olacak şekilde asil bir duruş sergilediler. Bu duygu ve düşüncelerle şanlı direnişimizin yıldönümünde, hain darbe girişiminin faili ihanet çetesini lanetliyor, geleceğine sahip çıkan Vanlı hemşehrilerimize ve bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Vatan uğrunda canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve şifalar diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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