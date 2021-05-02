Vali Bilmez, Çohaz Kavşağı ve Hacıbekir Caddesi'ndeki çalışmaları inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yenileme çalışmaları süren Çohaz Kavşağı ile Hacıbekir Caddesi'nin son etap çalışmalarını takip etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yenileme çalışmaları süren Çohaz Kavşağı ile Hacıbekir Caddesi'nin son etap çalışmalarını takip etti.

Van Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak ve caddelerin cazibesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Şerefiye Caddesi'ndeki Çohaz Kavşağı'nın düzenlemesi ve yine Prestij Cadde Projesi kapsamında yenilenen Hacıbekir Caddesi son etabında çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmaların yapıldığı iki noktada incelemelerde bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, tam kapanmanın fırsata dönüştürülerek çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Bir süre alanda gezerek, çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Bilmez'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan, Fen İşleri Dairesi Başkanı Sahip Görendağlı ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı