Vali Bilmez, "Çevre yolunu engelleme girişiminde bulunanları ifşa edeceğiz"

19.10.2019 10:12

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 2019 yılının dördüncü dönem 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısında çevre yolunun daha çok menfaat kazanmak isteyenler tarafından 8 yıldır engellendiğini belirterek, "Çevre yolu yapımının durdurulması için müracaat ederek engelleme girişiminde bulunanları ifşa edeceğiz" dedi.



Kamu yatırımlarının paylaşıldığı ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların istişare edildiği Van İl Koordinasyon Kurulunun 2019 yılı dördüncü dönem toplantısı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığında yapıldı.



"Çevre yolunu devlet yapmak istedi, daha çok menfaat elde etmek isteyenler engelledi"



Program'da çevreyoluyla ilgili konuşan Vali Emin Bilmez, "Piyasada bilgi kirliliği var. Her yerde çevreyolunu anlatacağız. 2010 yılında yolun ihalesi yapılmış, ancak oradaki vatandaşın açtığı dava ve hak istekleri nedeniyle burada 8 yıllık bir gecikme oldu. Devlet 8 yıldır çevreyolu yapmak istiyor. Ancak bazı vatandaşlar, açtığı davalarla daha fazla menfaat elde etmek için girişimlerde bulundu. Bu yüzden çevreyolu bir türlü yapılmıyor. Çevre yolu yapımının durdurulması için müracaat ederek engelleme girişiminde bulunanları ifşa edeceğiz. Şu anda vatandaşların büyük oranda istekleri karşılandı. Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantıda da çevreyoluna dikkat çektik. Orada Cumhurbaşkanımıza şunu söyledik. Gerekirse tüm projelerimizi askıya alın ama çevreyolumuzu yapın dedik. Bu konuda kendileri de çok hassas davrandı. İnşallah kısa zamanda bu projeyi bitireceğiz ve bu cenazeyi birlikte kaldıracağız. Yaklaşık 400 milyonluk bir ödenek gerektiriyor. İnşallah bu büyük proje kamuoyunun bize vereceği destekle tamamlanacaktır" dedi.



"Hızlı bir şekilde çalışmalara devam edecek ve bitireceğiz"



Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan ise, özellikle çevreyolu ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapımı devam eden köprülü kavşakla ilgili bilgiler verdi. Çevreyoluna 2010 yılında başlanıldığına dikkat çeken Arslan, "52 milyonluk bir bütçe hazırlanmış olup, 21 milyon şu ana kadar harcama yapılmıştır. Ancak 18. Madde ve kamulaştırmadan dolayı bu sene çok bir çalışma yapamadık. Müteahhidimiz hazır. İnşallah hızlı bir şekilde çalışmalara devam edecek ve bitireceğiz. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında ise ana yol yapımını tamamladık. Bugünden itibaren trafiğe açabiliriz. Ancak elektrik ve aydınlatma sorunlarını tamamladıktan sonra inşallah 29 Ekim'de hizmete açacağız" diye konuştu.



Toplantı, kurumların bilgilendirme sunumları, kurumlar arası istişare, soru cevap bölümü ve koordinasyona ihtiyaç duyulan konularda kurum temsilcilerinin karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlandı. - VAN

Kaynak: İHA