Vali Bilmez Çaldıran'da

01.11.2019 17:33

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu.



İlçeye gelen Vali Mehmet Emin Bilmez'i, hükümet konağı önünde Kaymakam Adem Can, Belediye Başkanı Şefik Ensari, Cumhuriyet Savcısı Ali Saban, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 6. Tugay Komutanı Piyade Albay Özkan Kantemir, AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi ve kurum amirleri karşıladı. Kaymakamlık makamında Kaymakam Can ve Belediye Başkanı Ensari'den ilçe hakkında bilgiler alan Vali Bilmez, daha sonra ilçede yapımı devam eden Merkez Camisine geçti. Burada camii derneği üyeleri tarafından karşılanan Vali Bilmez, inşaatı gezerek yetkililerden bilgi aldı.



Vali Bilmez, Çaldıran'ın hızla gelişmekte olan bir ilçe olduğunu belirterek, "İlçede iki yaz sezonunda yaklaşık 3 bin kişinin bir anda ibadet edilebileceği bir camii yapılmış, takdire şayandır. İki hafta içinde ibadete açılacak olan Merkez Caminin açılışına katılacağız inşallah. Huzurla, birlik, beraberlik ve kardeşçe yaşanmasını temenni ediyorum" dedi.



Caminin bahçesine fidan da diken Vali Bilmez, daha sonra ilçeden ayrıldı. - VAN

Kaynak: İHA