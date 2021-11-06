Vali Bilmez Birlik Vakfı Şubesinin Açılışına Katıldı

VAN (Habermetre) - Vali Mehmet Emin Bilmez, Birlik Vakfı Van Şubesi'nin açılış törenine katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Açılışta konuşan Vali Bilmez, Birlik Vakfı'nın ülkedeki birliğin, beraberliğin, kardeşliğin pekişmesi adına yola çıktığını ifade etti.

Vakfın birçok ilde şubesinin bulunduğunu ifade eden Vali Bilmez, " Bu vakıf, memleketin birliği, beraberliği, kardeşliği, huzuru için gayret gösteren erdemli insanların bir araya geldiği bir kuruluş. En zor şartlarda bu memleketin birliğini, beraberliğini savundular. Bedel ödediler ama hiçbir zaman şiddete yönelmediler. Şiddetle ülkenin hiçbir sorununun çözülmeyeceğini, her şeyin iyilikle çözülebileceğini kanıtlayan bir ekip, bir kadroydu. Burayı hem birlik vakfı için bir mekan hem de bütün STK'larımızın, meslek odalarımızın, gençlerimizin kullanılabileceği bir mekan oldu. İnşallah Birlik Vakfı Van Şubemiz bu mekanda güzel hizmetlere imza atacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim birlik, beraberliğimizi daim kılsın. 'dedi.

Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel ile Birlik Vakfı Van Şube Başkanı İsmail Hakkı Ekin de Birlik Vakfı'nın çalışmalar, projeleri ve Van'da yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Açılış programına Vali Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu katıldı.

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