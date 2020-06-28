Vali Bilmez, Bahçesaray'da muhtarlarla bir araya geldi
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Vali Bilmez, Bahçesaray'da muhtarlarla bir araya geldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Bilmez, Bahçesaray'da muhtarlarla bir araya geldi
28.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:30

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

İlçede açık havada gerçekleştirilen toplantıda Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bilmez, bundan sonra sürekli muhtarlarla bir araya geleceklerini söyledi.

Hem valilik hem de belediye olarak muhtarlara büyük önem verdiklerini belirten Bilmez, "Şubat ayında yaşanan çığ felaketinden dolayı vefat eden vatandaşlara rahmet diliyorum. Geçmişte Bahçesaray bu bölge de ilim irfan saçan bir merkez oldu. Çok büyük şahsiyetler yetiştirmiş, bölgeye ışık saçan bir yerdir. Bu zatların feyz ve bereketinin Bahçesaray'ın üzerinde olduğuna inanıyorum. Bahçesaray'ın insanları iyiliğe sevk eden, kötülükten arındıran özelliği yine aynı devam etsin istiyoruz. Baktığımız da herkes kardeş gibi. Bizlerin de bunu devam ettirmesi gerekiyor." diye konuştu.

İlçedeki koronavirüs vakasının Bahçesaray'da yaşandığını belirten ifade eden Bilmez, "İl dışından gelen bir kardeşimizin testi pozitif çıkmıştı. Yine ilk vefat eden de Bahçesaray ilçemizde olmuştu. Unutmayalım ki tedbir şarttır. Dışarıdan gelenlerin kendilerini izole etmesi bu hastalığın önüne geçmemizde büyük rol oynuyor." dedi.

Vali Bilmez'in konuşmasının ardından muhtarlar söz alarak mahallelerinin sorunlarını ve taleplerini iletti.

Toplantıya Kaymakam Muhammet Öztabak, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, kurum amirleri ve Van Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili daire başkanları katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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