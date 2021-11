Van'da yapımı tamamlanan semt sahasının açılışı yapıldı

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, yapımı tamamlanan semt sahasının açılışını yaptı, maç izledi.

Edremit ilçesindeki futbol sahası hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'tan bilgi alan Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'ın birçok yerinde gençleri sporla buluşturacak tesislerin yapıldığını söyledi.

Bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığının, il müdürlüğü ve belediyelerle yaptığı protokoller kapsamında Van'da ferdi sporlar merkezi, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, semt sahaları ve nizami sahaların inşa edildiğini belirten Bilmez, açılışını yaptıkları sahaların aynısının Muradiye, Başkale, Tuşba ve Erciş'e de kazandırıldığını aktardı.

Bu tesislerin bir kısmının faaliyete alındığını, bir kısmının da inşaatının devam ettiğini kaydeden Bilmez, şöyle konuştu:

"Bu tesisler bittiğinde Vanlı gençler kendi mahallelerinde her türlü sportif etkinliklere katılabilecekler. Bugün onlardan biri de Süphan Mahallemizdeki uluslararası standartlarında bir saha oldu. Umuyoruz ki gençlerimiz bu sahayı daha çok değerlendirecekler. Büyükşehir Belediyesi mevzuatı profesyonel takımlara destek vermeyi yasaklıyor ama amatör spor takımlarına destek vermeyi bize görev ve sorumluluk olarak veriyor. Bu nedenden dolayı bizim amacımız amatör takımları destekleyip dolaylı olarak Vanspor'u da desteklemek, onun alt yapısını oluşturmak. Temel amacımız budur."

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise ilçelerde spora yönelik hiçbir eksiğin kalmadığını ifade etti.

Kentin her yerinde spor salonlarının semt sahalarının yapıldığını belirten Arvas, "Sayın Cumhurbaşkanımız gençlere çok önem veriyor. Gençlerin seçme seçilme yaşını 25 yaşından 18 yaşına indirdi ve gittiği her ilde gençlerle bir araya geliyor. Bunun yanı sıra gençlere önem veren Gençlik ve Spor Bakanımız, Van'da görmüş olduğu eksikliğin giderilmesi için tüm ilçelerimizde spor tesisleri kurulması noktasında talimat verdi. Her zaman gençlerimizin yanındayız. Kentimiz gelişiyor, yapılan spor tesisleri göğsümüzü kabartıyor. Gençlerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Bilmez ve Arvas, açılışın ardından Akdamar Spor ile Büyükşehir Spor arasında oynan maçı izledi.