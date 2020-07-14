Vali Bilmez, "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisini açtı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Ajansı'nın katkılarıyla düzenlenen sergi, belediye hizmet binası önünde açıldı.

Gün boyu vatandaşların ziyaretine açık kalacak sergiyi gezen Bilmez, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, hain darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Darbe girişiminin Türkiye'nin birlik, beraberlik ve kalkınmasına yönelik olduğunu anımsatan Bilmez, "Ülkemizin birliğine, kardeşliğine, bağımsızlığına ve kalkınmasına kastedilen bu hain darbe girişimini hiçbir zaman unutmamamız ve unutturmamamız lazım. İnadına kardeşlik dememiz ve inadına birbirimize kenetlenmemiz lazım. Milletimize devletimize sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Bu fotoğraf serisi de bu farkındalığı oluşturmak için düzenlendi. Rabbim birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim eylesin." diye konuştu.

Bilmez, daha sonra darbe girişimi sırasında bir çok ilde ve Van'da objektiflere yansıyan fotoğraf karelerinin yer aldığı gezerek fotoğrafları inceledi.

Sergi açılışına Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman'nın yanı sıra genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, başkan danışmanları ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA