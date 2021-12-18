KIRKLARELİ (Habermetre) - Vali BİLGİN ve Hanımefendi Uluslararası Göçmenler Günü münasebetiyle düzenlenen "Gelin Tanış olalım" programına katıldılar…

Uluslararası Göçmenler Günü Münasebetiyle Kültürel zenginliğimizi vurgulamak amacıyla "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" temasıyla Valiliğimiz İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Kırklareli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kulübü iş birliği ile hazırlanan "Gelin Tanış Olalım" programı 17 Aralık 2021 Cuma günü Valimiz Sayın Osman BiLGİN ve Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendinin birlikte katılımıyla Kırklareli Rektörlük Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Vali BİLGİN ve Hanımefendi etkinlikte ilk olarak ilimizin göz bebeği Kırklareli Üniversitemizde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelerek yüksek öğrenimlerine devam eden öğrencilerimizin ülkeleri ve kültürleri hakkında sunum yaptıkları tanıtım masalarını ziyaret ederek, bilgiler aldılar.

Program saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasının ardından açılış konuşmalarının yapılması ile başladı. Valiliğimiz İl Göç İdaresi Müdürlüğünün Uluslararası Göçmenler Günü ile ilgili sunularını gerçekleştirdiler. Programın devamında Kırklareli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kulübü öğrencilerimizin dans ve müzik gösterileri gerçekleştirdiler.

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