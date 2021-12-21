Vali BİLGİN ve Hanımefendi Sevgi Evlerini ziyaret ettiler… - Haberler
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Vali BİLGİN ve Hanımefendi Sevgi Evlerini ziyaret ettiler…

Vali BİLGİN ve Hanımefendi Sevgi Evlerini ziyaret ettiler…
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali BİLGİN ve Hanımefendi Sevgi Evlerini ziyaret ettiler.

Vali BİLGİN ve Hanımefendi Sevgi Evlerini ziyaret ettiler…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte 20 Aralık 2021 Pazartesi günü Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı Sevgi Evlerinde kalan çocuklarımızı ziyaret ettiler.

Vali BİLGİN ve Hanımefendi Sevgi Evlerinde kalan çocuklarımız ile hoşça vakit geçirerek, hediyeler verdiler.

Çocuklarımız, emanetimiz, geleceğimizdir. Devletimizin sevgi ve şefkat dolu güvenli kolları her zaman çocuklarımızın yanında.

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