Vali BİLGİN ve Hanımefendi şehit ailesi ve hane ziyaretlerinde bulundular…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte 20 Aralık 2021 Pazartesi günü şehit ailesi ve hane ziyaretlerinde bulundular.

Her fırsatta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan değerli ailelerini ziyaret eden Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte aziz şehidimiz Aziz Şehidimiz Kıdemli Uzman Çavuş Mehmet SOMAY' ın bizlere en değerli emaneti olan ailesini Karakaş Mahallesindeki ikametlerinde ziyaret ettiler. Aziz Şehidimizin ailesi ile hasbihal ederek, isteklerini dinlediler.

Şehit ailemizin ziyaretlerinin ardından Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte hane ziyareti kapsamında ilimizde ikamet eden DEMİRGÖK ailesini ziyaret ettiler. Ailemiz ile hasbihal ederek isteklerini dinlediler.

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