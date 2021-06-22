Vali Bilgin ve Hanımefendi Özel Kalem Personelimizin Düğün Törenine Katıldılar…
Vali BİLGİN ve Hanımefendi Özel Kalem Personelimizin Düğün Törenine katıldılar.
Vali BİLGİN ve Hanımefendi Özel Kalem Personelimizin Düğün Törenine katıldılar…
Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte 19 Haziran 2021 Cumartesi günü Özel Kalem Personelimiz Nagihan ile Polis Memuru Evren'in Kofçaz İlçesinde gerçekleşen Düğün Törenine katıldılar.
Çiftimize ömür boyu mutluluklar dileriz...
Kaynak: Habermetre