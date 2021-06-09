Vali Bilgin ve Hanımefendi Lüleburgaz İlçesinde Şehit Ailesi ve Hane Ziyaretlerinde Bulundular…
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Vali Bilgin ve Hanımefendi Lüleburgaz İlçesinde Şehit Ailesi ve Hane Ziyaretlerinde Bulundular…

Vali Bilgin ve Hanımefendi Lüleburgaz İlçesinde Şehit Ailesi ve Hane Ziyaretlerinde Bulundular…
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Vali BİLGİN ve Hanımefendi Lüleburgaz ilçesinde Şehit Ailesi ve Hane ziyaretlerinde bulundular.

Vali BİLGİN ve Hanımefendi Lüleburgaz ilçesinde Şehit Ailesi ve Hane ziyaretlerinde bulundular…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte 09 Haziran 2021 Çarşamba günü Lüleburgaz İlçemizde şehit ailesi ve hane ziyaretlerinde bulundular.

Her fırsatta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan değerli ailelerini ziyaret eden Valimiz Sayın Osman BİLGİN ve Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi Lüleburgaz Eskitaşlı Köyünden aziz şehidimiz P. Kom. Er Recep Savaş SİNAR ve Lüleburgazlı Şehidimiz Er İsmail ÖZTÜRK' ün bizlere en değerli emaneti olan ailelerini ikametlerinde ziyaret ettiler. Aziz Şehitlerimizin aileleri ile hasbihal ederek, isteklerini dinlediler.

Şehit ailelerimizin ziyaretlerinin ardından Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte hane ziyareti kapsamında Eskitaşlı köyünde ikamet eden MALÇOK ailesini ziyaret ettiler. Ailemiz ile hasbihal ederek isteklerini dinlediler.

Kaynak: Habermetre

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