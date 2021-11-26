KIRKLARELİ (Habermetre) - Vali BİLGİN ve Hanımefendi, KYK Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdunda gençlerimiz ile akşam yemeğinde buluştular…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte ilimizin gözbebeği Kırklareli Üniversitemizi tercih ederek yükseköğrenimlerine aile sıcaklığında, güvenli, modern ve son teknoloji ile donatılmış Gençlik Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kalarak devam eden gençlerimiz ile 25 Kasım 2021 Perşembe günü akşam yemeğinde bir araya geldiler.

Vali BİLGİN ve Hanımefendi ailelerinin bizlere en değerli emanetleri gençlerimiz ile Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdunda yemek sonrası sohbet ederek, isteklerini dinlediler.

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