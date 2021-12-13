Vali BİLGİN ve Hanımefendi, 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi' kapsamında İlimizde kurulan 93 Okul Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdiler...

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte 13 Aralık 2021 Pazartesini günü 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi' kapsamında İlimizde kurulan 93 Okul Kütüphanesinin açılışını eş zamanlı olarak Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda canlı bağlantı ile düzenlenen programda gerçekleştirdiler.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın eşi Sayın Emine Erdoğan ERDOĞAN Hanımefendinin himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle ülke genelinde öğrencilerimize okuma kültürünü kazandırarak araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlayarak, okullar arası imkan farklılıklarını azaltılması amacıyla 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi' kapsamında hayata geçirilen ve İlimizde de Merkez İlçemizde 23, Lüleburgaz İlçemizde 34, Babaeski İlçemizde 15, Vize İlçemizde 11, Pınarhisar İlçemizde 5, Demirköy İlçemizde 3, Kofçaz İlçemizde 1 ve Pehlivanköy İlçemizde 1 olmak üzere toplam 93 okulumuzda kurulumu tamamlanan Kütüphanelerin Toplu Açılış Töreni; Gazi Mustafa Kemal İlkokulundan Valimiz Sayın Osman BiLGİN ve Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendinin birlikte katılımıyla canlı bağlantı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda düzenlenen programın ardından, Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte ilimizde "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında hizmete giren 93 okul kütüphanesinden biri olan Merkez Atatürk Ortaokulunun aynı okulda uzun yıllar yöneticilik yapmış Merhum Osman YILDIZ adına torunu Hayırsever Fulya KÜÇÜKAKSOY tarafından yapımı üstlenerek tamamlanan "Osman YILDIZ Kütüphanesi" nin açılışını gerçekleştirdiler.

Vali BİLGİN, Hayırsever KÜÇÜKAKSOY' a ilimizin kültür ve eğitimine yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, herkesi büyük küçük demeden hayır işlerinde bulunmaya davet etti.

Her şey Kırklareli için...

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