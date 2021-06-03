Vali Bilgin ve Hanımefendi Koruyucu Ailelerimizi Ziyaret Ettiler…
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Vali Bilgin ve Hanımefendi Koruyucu Ailelerimizi Ziyaret Ettiler…

Vali Bilgin ve Hanımefendi Koruyucu Ailelerimizi Ziyaret Ettiler…
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali BİLGİN ve Hanımefendi Koruyucu Ailelerimizi ziyaret ettiler.

Vali BİLGİN ve Hanımefendi Koruyucu Ailelerimizi ziyaret ettiler…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte 03 Haziran 2021 Perşembe günü Koruyucu ailelerimizi ziyaret ettiler.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Koruyucu Aile Projesi kapsamında, ilimizde koruyucu aile olan GİRGİN ve ÖZLÜ ailelerini ziyaret ettiler. Koruyucu ailelerimizle sohbet ederek, çocuklarımıza hediyeler verdiler.

Vali BİLGİN, gerçekleştirdiği koruyucu aile ziyaretlerinde; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın eşi Emine ERDOĞAN Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi kapsamında yapılan çalışmalarla toplumda koruyucu aile hizmetinin farkındalığı arttığını, korunma ve bakım altında olup koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuk sayısında önemli bir artışın sağlandığını ifade etti. Kimi zaman vatandaşların koruyucu aile olmak istediklerini fakat çocukların bakımlarını maddi olarak karşılayamayacaklarından endişe duyduklarını belirterek, her zaman Milletimizin yanında olan Devletimiz çocuklarımızın bakımları için ailelere aylık olarak maddi destek sağlıyor. Engelli çocuklarımızın bakımlarında bu destek yüzde elli oranında artırılıyor. Öğrenim ve sağlık masrafları yine devletimiz tarafından karşılanıyor. Ayrıca koruyucu ailelerden sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın, talepleri olursa Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortası da yapılıyor dedi.

Vali BİLGİN, Bir çocuğu aile olarak sahiplenilmesi için, kan bağının değil kalp bağının esas olduğunu, anne ve baba olmanın biyolojik sebeplerle değil, merhametle başladığını, koruyucu ailelerimizin bunu bizlere yaşayarak anlattığını belirterek, koruyucu ailelerimize bu erdemli davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Adnan Menderes Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu
Magazin Müge Anlı İrem Derici Burak Sergen Demet Akalın
Spor Ali Koç Mert Günok Ozan Tufan Ergin Ataman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Bilgin ve Hanımefendi Koruyucu Ailelerimizi Ziyaret Ettiler… - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 00:11:18. #1.13#

title