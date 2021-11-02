MARMARA, BALIKESİR (Habermetre) - Vali BİLGİN ve Hanımefendi Kırklareli Kadın Voleybol takımımızın maçını izlediler…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte 2021-2022 Voleybol Sezonu Kadınlar 2. Lig 1. Grup temsilcimiz Kırklareli İş Voleybol İhtisas Spor ile Marmara Spor arasında 31 Ekim 2021 Pazar günü Kırklareli Atatürk Kapalı Spor Salonunda oynanan müsabakayı izlediler.

Vali BİLGİN ve Hanımefendinin sporseverler ile büyük bir coşkuyla izlediği Kırklareli İş Voleybol İhtisas Spor ile Marmara Spor arasında oynanan karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oldu. Maç sonunda Vali BİLGİN ve Hanımefendi müsabakada ter döken Filenin Sultanlarını tebrik ettiler.

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