Vali Bilgin ve Hanımefendi Gönül Ailemizi Misafir Ettiler…
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Vali Bilgin ve Hanımefendi Gönül Ailemizi Misafir Ettiler…

Vali Bilgin ve Hanımefendi Gönül Ailemizi Misafir Ettiler…
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali BİLGİN ve Hanımefendi Gönül Ailemizi misafir ettiler.

Vali BİLGİN ve Hanımefendi Gönül Ailemizi misafir ettiler…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN ve Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendinin himayelerinde ilimiz genelinde dezavantajlı toplum kesiminde yaşayan ailelerimizin gönüllü aileler ile sosyal, kültürel ve ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen "Gönül Kapısı Projesi" kapsamında 19 Haziran 2021 Cumartesi günü Valimiz Sayın Osman BİLGİN ve Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi Gönül Ailemizi Vali Konağında kahvaltıda ağırladılar.

Kaynak: Habermetre

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