Vali BİLGİN ve Hanımefendi Aziz Şehidimizin ailesine taziyede bulundular…

Vali BİLGİN ve Hanımefendi Aziz Şehidimizin ailesine taziyede bulundular.

Vali BİLGİN ve Hanımefendi Aziz Şehidimizin ailesine taziyede bulundular…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte, Aziz Şehidimiz İlhami URAS'ın 27 Ağustos 2021 Cuma günü vefat eden kıymetli babası Hasan URAS'ın ailesini Demirköy İlçemizin Boztaş Köyündeki ikametlerinde ziyaret ederek taziyede bulundular.

Kaynak: Habermetre