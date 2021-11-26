Vali BİLGİN ve Hanımefendi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü etkinliğine katıldılar…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü kapsamında İçişleri Bakanlığımızca yürütülen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi Projesi ( Kades ) Uygulamasının, daha fazla vatandaşımıza ulaşabilmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla 25 Kasım 2021 Perşembe günü İstasyon Caddesinde kurulan proje tanıtım ve bilgilendirme noktalarını gezdiler.

Vali BİLGİN ve Hanımefendi, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi Projesi (KADES) Uygulamasının tanıtıldığı stantları ziyaret eden vatandaşlarımıza rehberlik edici bilgilendirmelerde bulundular.

Kadına Yönelik Şiddette BİR SAYISINA BİLE TAHAMMÜLÜMÜZ YOKTUR !

Uluslararası ödüllü, Kadın Acil Destek Uygulaması KADES'i indirmek için

AppStore http://apps. apple. com/tr/app/kades/id1360309770? l=tr…

Google Play http://play. google. com/store/apps/details? id=tr. gov. egm. kades

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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