Vali BİLGİN, Umutlu Kadınlar Üretiyor Proje Merkezi binasının temelini attı.

Vali BİLGİN, Umutlu Kadınlar Üretiyor Proje Merkezi binasının temelini attı.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, İlimizde yıllardır atıl durumda olan, "Umutlu Kadınlar Üretiyor Projesi" kapsamında yenilenerek dezavantajlı kadın ve çocuklara yönelik bir sosyal girişimcilik, eğitim ve yaşam merkezi haline getirilecek olan okul lojman binasının temelini atarak devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Vali BİLGİN, Umutlu Kadınlar Üretiyor Proje Merkezi haline gelecek okul lojman binasında devam eden yenileme çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

"Umutlu Kadınlar Üretiyor" Projenin;

Genel Hedefi;

Projenin genel hedefi üretim ve ticarileşme faaliyetlerinin desteklenmesi suretiyle Kırklareli ilinde sosyal yardım alan bireylerin (ağırlıklı olarak Roman kökenli kadınlar) sayısının azaltılması ve toplumun dezavantajlı kesimlerinin (ağırlıklı olarak Roman kökenli kadınlar ve çocukları) yaşam standartlarının yükseltilmesidir.

Hedef Gruplar;

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti alan kadınlar (ağırlıklı olarak Roman kökenli vatandaşlar) ve çocukları, Kırklareli, Babaeski, Lüleburgaz ve Vize'de bulunan Sosyal Dayanışma Merkezlerindeki kurslarından mezun olan mesleki ve el becerilerini geliştirmiş fakat henüz ekonomik kazanç elde edememiş dezavantajlı kadınlar ve çocukları (ağırlıklı olarak Roman kökenli).

Nihai Faydalanıcılar;

Dezavantajlı bireylerin aileleri, yoksulluk ve buna bağlı olumsuz durumlardan (sosyal dışlanma, suç, şiddet) etkilenen 3. Şahıslar, Sosyal yardım veren kuruluşlar. Proje Amaçları;

Dezavantajlı kadınların kendi ürettikleri ürünler üzerinden ekonomik gelir elde ederek ekonomik özgürlüklerini kazanmalarının sağlanması Dezavantajlı Roman vatandaşların sosyal yardım alma kültürü yerine üretim kültürüne yönlendirilmesi Sosyal yardım alan vatandaş sayısının azaltılması Ekonomik yardımlarla hayatını idame ettiren bir grubun, üretken kılınması ve kayıtlı ekonomiye dahil edilmesi Dezavantajlı kadınların birlikte hareket edebilme becerisi kazanması

Sosyal dışlanma yaşayan dezavantajlı çocukların özsaygısının artırılması Dezavantajlı bireylerin kendi kendini yönetebilme becerilerinin gelişmesi Kırklareli ilindeki dezavantajlı gruplara yönelik merkez eksikliğinin giderilmesi Kırklareli ilindeki üniversite öğrencileri arasında gönüllülük ve sosyal hizmet kültürünün geliştirilmesi Kırklareli ilindeki özel sektör temsilcileri arasında sosyal sorumluluk kültürünün geliştirilmesi Kırklareli ilindeki kamu kurumu çalışanları arasında gönüllülük ve sosyal proje uzmanlığı becerilerinin geliştirilmesi Projenin Etkileri;

"Umutlu Kadınlar Üretiyor" projesi ile toplumda yerleşmiş olan dezavantajlı kadınların üretkenliğine dair sosyal önyargılar yıkılacaktır. Dezavantajlı çocukların küçük yaştan itibaren becerilerinin ve özsaygılarının güçlendirilmesi ile sosyal dışlanmaya maruz kalmaları önlenecektir. Dezavantajlı gruplar için sosyal yardımlara bağımlı olarak yaşamanın "kader" olmadığı ispat edilecektir. Dezavantajlı Roman kadınlar arasından rol modeller çıkarılması suretiyle projenin çarpan etkisi artırılacak ve Roman kadınlara "sen de yapabilirsin" mesajı verilecektir. Dezavantajlı Roman çocuklar arasından rol modeller çıkarılması suretiyle projenin çarpan etkisi artırılacak ve Roman çocuklara "sen de başarılı bir öğrenci olabilirsin" mesajı verilecektir. Kırklareli ilinde sivil toplumun, özel sektörün ve kamu kurumlarındaki personellerin sosyal meselelere olan ilgisi artırılacaktır.

Kaynak: Habermetre