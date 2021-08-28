Vali BİLGİN, Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı Mobil Tanıtım Aracını gezdi…
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Vali BİLGİN, Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı Mobil Tanıtım Aracını gezdi…

Vali BİLGİN, Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı Mobil Tanıtım Aracını gezdi…
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali BİLGİN, Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı Mobil Tanıtım Aracını gezdi.

Vali BİLGİN, Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı Mobil Tanıtım Aracını gezdi…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 27 Ağustos 2021Cuma günü Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı (USOP) altında desteklenen projeler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bölgemizdeki en büyük projesi olan ve ilimiz sınırları içinden geçen Halkalı - Kapıkule Demiryolu Hattı'nın Mobil Tanıtım ve Görünürlük faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Mobil Tanıtım Aracını gezerek, tanıtım çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre

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Vali BİLGİN, Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı Mobil Tanıtım Aracını gezdi… - Haberler
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