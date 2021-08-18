Vali BİLGİN, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı…
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali BİLGİN, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı…

Vali BİLGİN, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı…
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali BİLGİN, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.

Vali BİLGİN, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı…

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu 2021 Yılı Ağustos Ayı Olağan Toplantısı; Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Tekirdağ Valisi Sayın Aziz YILDIRIM, Edirne Valisi Sayın Ekrem CANALP ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte katılımıyla 17 Ağustos 2021 Salı günü Edirne Devlet Konukevinde gerçekleşti.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Ağustos Ayı Olağan Toplantısında, bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesinin ardından ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Murat Kurum Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Yener Şeyma Subaşı Berdan Mardini Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Mustafa Er Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali BİLGİN, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı… - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 11:35:45. #1.16#

title