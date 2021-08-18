Vali BİLGİN, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı…
Vali BİLGİN, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.
Vali BİLGİN, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı…
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu 2021 Yılı Ağustos Ayı Olağan Toplantısı; Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Tekirdağ Valisi Sayın Aziz YILDIRIM, Edirne Valisi Sayın Ekrem CANALP ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte katılımıyla 17 Ağustos 2021 Salı günü Edirne Devlet Konukevinde gerçekleşti.
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Ağustos Ayı Olağan Toplantısında, bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesinin ardından ilgili gündem maddeleri görüşüldü.
Kaynak: Habermetre