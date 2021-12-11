TEKİRDAĞ (Habermetre) - Vali BİLGİN, Trakya Bölgesi Düzensiz Göç 6. Koordinasyon Toplantısına katıldı…

Trakya Bölgesi Düzensiz Göç 6. Koordinasyon Toplantısı; Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Edirne Valisi Sayın Ekrem CANALP ve Tekirdağ Valisi Sayın Aziz YILDIRIM'ın birlikte katılımıyla 08 Aralık 2021Çarşamba günü Edirne'de gerçekleştirildi.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Edirne Valisi Sayın Ekrem CANALP ve Tekirdağ Valisi Sayın Aziz YILDIRIM'ın birlikte katılımıyla gerçekleşen toplantıda, il jandarma komutanlığı, il emniyet müdürlüğü ve il göç müdürlüklerinden heyetler de hazır bulundu.

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