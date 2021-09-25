Vali BİLGİN, Tarihi Gar Binasında devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. - Haberler
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Vali BİLGİN, Tarihi Gar Binasında devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

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Vali BİLGİN, Tarihi Gar Binasında devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali BİLGİN, Tarihi Gar Binasında devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali BİLGİN, Tarihi Gar Binasında devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 24 Eylül 2021 Cuma günü Valiliğimiz İl Özel İdaresi tarafından restorasyonu devam eden tarihi gar binasında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali BİLGİN tarihi gar binasında devam eden restorasyon çalışmalarının planlanan tarihte tamamlanacağını ve ilimizin merkezinde tarihe tanıklık eden bu yapının aslına uygun dokusuyla vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağını belirtti.

Vali BİLGİN' in Tarihi gar binasında gerçekleştirdiği incelemelerde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal KUŞOĞLU ve yüklenici firma yetkilileri hazır bulundular.

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