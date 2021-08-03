Vali BİLGİN, Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısına katıldı.
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Vali BİLGİN, Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısına katıldı.

Vali BİLGİN, Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısına katıldı.
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Vali BİLGİN, Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısına katıldı.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP başkanlığında Tekirdağ Valisi Sayın Aziz YILDIRIM, Edirne Valisi Ekrem CANALP, ilgili bakanlık yetkilileri ve Trakya bölgesinde yer alan Organize Sanayi Bölgeleri'nin Başkanlarını katılımları ile 03 Ağustos 2021 Salı günü Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen istişare toplantısına katıldı.

Toplantıda; bölgemizdeki OSB'lerin sorunları ve çözüm önerileri görüşülerek, OSB'lerin ülkemizdeki durumu hakkında istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre

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