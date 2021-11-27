Vali BİLGİN, Lüleburgaz Devlet Hastanesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Lüleburgaz İlçemizde 27 Kasım 2021 Cumartesi günü sabah saatlerinde iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışma sonrası, olaya karışan kişilerin Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedavi süreçlerinde sağlık çalışanlarımıza, güvenlik kuvvetlerimize ve özel güvenlik personellerimize mukavemet göstererek şiddet uygulamaları sonucu meydana gelen olay sonrası Lüleburgaz Devlet Hastanesini ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali BİLGİN, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde yaptığı açıklamada bu olay sonrası görevi başındaki emniyet güçlerimiz ile sağlık çalışanları ve özel güvenlik personeline yapılan bu saldırıyı kınadığını belirterek, sağlık ve güvenlik personelimize geçmiş olsun dileklerini iletti. Emniyet ve hastane özel güvenlik personelini meydana gelen çatışma ve hastanede vuku bulan şiddet olayına anında müdahalesi sebebiyle tebrik etti.

Hepimize geçmiş olsun...

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