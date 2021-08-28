Vali BİLGİN, Kültür, Eğitim ve Sağlık yatırımlarını yerinde inceledi…
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Vali BİLGİN, Kültür, Eğitim ve Sağlık yatırımlarını yerinde inceledi…

Vali BİLGİN, Kültür, Eğitim ve Sağlık yatırımlarını yerinde inceledi…
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali BİLGİN, Kültür, Eğitim ve Sağlık yatırımlarını yerinde inceledi.

Vali BİLGİN, Kültür, Eğitim ve Sağlık yatırımlarını yerinde inceledi…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 27 Ağustos 2021 Cuma günü İlimizde Kültür, Eğitim ve Sağlık alanında yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, ilk olarak 2020-2021 yapım programına alınarak yapımı tamamlanan İlimiz Merkez İlçe 16 derslikli Gazi Mustafa Kemal İlkokulunu gezerek, devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali BİLGİN, Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda gerçekleştirdiği incelemenin ardından Valiliğimiz İl Özel İdaresi tarafından restorasyonu devam eden tarihi gar binasında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eğitim ve Kültür yatırımları incelemelerinin sonrasında sağlık alanın hızla devam eden projelerden olan Kırklareli Yeni Sağlık Kompleksi inşaatını yerinde inceleyerek, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali BİLGİN son olarak Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesine bağlı Semt Polikliniği olarak hizmet verecek binayı gezerek, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlarımıza Semt Polikliniğinde 8 adet Poliklinik ( Dahiliye- Çocuk-Genel Cerrahi-Nöroloji-Endokrin-Psikiyatri- Psikolog-Diyetisyen- Adli Tıp Odası) ile Röntgen ve Ultrason hizmetleri verilecektir.

Her şey Kırklareli için…

Kaynak: Habermetre

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