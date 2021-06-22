Vali Bilgin Kültür, Eğitim ve Sağlık Projelerini Yerinde İnceledi….
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Bilgin Kültür, Eğitim ve Sağlık Projelerini Yerinde İnceledi….

Vali Bilgin Kültür, Eğitim ve Sağlık Projelerini Yerinde İnceledi….
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali BİLGİN Kültür, Eğitim ve Sağlık Projelerini yerinde inceledi.

Vali BİLGİN Kültür, Eğitim ve Sağlık Projelerini yerinde inceledi….

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 21 Haziran 2021 Pazartesi günü İlimizde yapımı devam eden kültür, eğitim ve sağlık projelerini yerinde inceledi.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN ilk olarak 2020-2021 yapım programına alınarak İlimiz Merkez İlçede inşaat çalışmaları devam eden Gazi Mustafa Kemal 16 derslikli İlkokulunu gezerek, incelemelerde bulundu.

Gazi Mustafa Kemal 16 derslikli İlkokulundaki incelemenin ardından Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Milletvekilimiz Selahattin MİNSOLMAZ ile birlikte Valiliğimiz İl Özel İdaresi tarafından restorasyonu devam eden tarihi gar binasında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Gar Binasındaki incelemelerin ardından Vali BİLGİN, Milletvekili MİNSOLMAZ ile birlikte sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu koruyarak, sağlıklı hayat tarzını teşvik ederek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirecek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştıracak olan Kırklareli Yeni Sağlık Kompleksi inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Milletvekilimiz Selahattin MİNSOLMAZ ile birlikte son olarak 81 İl 81 Anaokulu projesi kapsamında Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı tarafından yaptırılan 4 Derslikli Kızılay Anaokulu' nu gezerek İl Özel İdaremiz koordinasyonunda devam eden bahçe-peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde incelediler.

Her şey Kırklareli İçin...

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Boris Johnson Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Emel Sayın Sinan Çetin Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Mert Müldür Burak Elmas Yiğit Şardan Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Bilgin Kültür, Eğitim ve Sağlık Projelerini Yerinde İnceledi…. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 11:28:05. #1.16#

title