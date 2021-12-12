Vali BİLGİN, "Kırklareli Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı" nı gezdi… - Haberler
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Vali BİLGİN, "Kırklareli Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı" nı gezdi…

Vali BİLGİN,
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali BİLGİN, "Kırklareli Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı" nı gezdi.

KIRKLARELİ (Habermetre) - Vali BİLGİN, "Kırklareli Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı" nı gezdi…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, büyük bir katılımla açılışı gerçekleşerek kapılarını ziyaretçilerine açan "Kırklareli Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı" nın 2. gününde stantları gezdi.

Vali BİLGİN, fuar kapsamında kurulan stantlarda sergilenen ürünler ile ilgili firma yetkililerinden bilgiler alarak, fuarın ilimize üreticilerimize, çiftçilerimize ve tüm halkımıza hayırlı uğurlu ve bereketli olması temennisinde bulundu.

10-12 Aralık 2021 tarihlerinde saat 10. 00-22. 00 arasında açık olacak Kırklareli Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarına tüm halkımız davetlidir.

Her şey Kırklareli için.

İlimize hayırlı olsun….

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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