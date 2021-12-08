Vali BİLGİN, Kırklareli Fuar alanında incelemelerde bulundu…
Vali BİLGİN, Kırklareli Fuar alanında incelemelerde bulundu.
KIRKLARELİ (Habermetre) - Vali BİLGİN, Kırklareli Fuar alanında incelemelerde bulundu…
Valimiz Sayın Osman BİLGİN, 07 Aralık 2021 Pazartesi günü 10-12 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek "Kırklareli Tarım Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarının" yapılacağı Kapalı Pazar Yeri ve Fuar alanını gezerek, devam eden hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet