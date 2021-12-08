Vali BİLGİN, Kırklareli Fuar alanında incelemelerde bulundu… - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali BİLGİN, Kırklareli Fuar alanında incelemelerde bulundu…

Vali BİLGİN, Kırklareli Fuar alanında incelemelerde bulundu…
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali BİLGİN, Kırklareli Fuar alanında incelemelerde bulundu.

KIRKLARELİ (Habermetre) - Vali BİLGİN, Kırklareli Fuar alanında incelemelerde bulundu…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, 07 Aralık 2021 Pazartesi günü 10-12 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek "Kırklareli Tarım Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarının" yapılacağı Kapalı Pazar Yeri ve Fuar alanını gezerek, devam eden hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title