KIRKLARELİ (Habermetre) - Vali BİLGİN, Kırklareli Fuar alanında incelemelerde bulundu…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, 07 Aralık 2021 Pazartesi günü 10-12 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek "Kırklareli Tarım Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarının" yapılacağı Kapalı Pazar Yeri ve Fuar alanını gezerek, devam eden hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

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