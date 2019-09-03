Vali Bilgin, incelemelerde bulundu

03.09.2019 16:58

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vize ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, Vize Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Soner Zeybek'ten bilgi aldı.

Ardından Vali Bilgin, yapımı devam eden Vize Turizm Merkezi binasında incelemelerde bulundu. Vali Bilgin burada yaptığı konuşmada, Vize tarihinin çok eskiye dayandığını, daha fazla yerli ve yabancı turisti misafir etmek için çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Turizm merkezinin ilçe tanıtımına önemli katkısının olacağına inandığını ifade eden Bilgin, bu tür yatırımları önemsediklerini aktardı.

Kaynak: AA