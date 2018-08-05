Vali Bilgin, İncelemelerde Bulundu
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Kızılayı Kırklareli Şubesi'nin yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Kızılayı Kırklareli Şubesi'nin yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.
Vali Bilgin, inşaat sahasını gezerek, şube başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel ve diğer yetkililerden bilgi aldı.
Türk Kızılayı'nın çalışmalarını önemsediklerini belirten Bilgin, yeni hizmet binasınında kente yakışır şekilde inşa edildiğini ifade etti.
Bilgin, binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.