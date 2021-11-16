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Vali BİLGİN, inceleme ve denetimde bulundu…

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Vali BİLGİN, inceleme ve denetimde bulundu…

Vali BİLGİN, inceleme ve denetimde bulundu.

Vali BİLGİN, inceleme ve denetimde bulundu…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 14 Kasım 2021 Pazar günü Bulgaristan'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için İlimizde TOBB Anadolu Lisesinde kurulan sandıklarda oy veren çifte vatandaşlık sahibi yurttaşlarımızın oy verme işlemlerini huzurlu ve güvenli bir şekilde tamamlamaları için alınan tedbir ve önlemleri yerinde inceleyerek, denetimde bulundu.

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