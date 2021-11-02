Vali BİLGİN, Hayırseverimize teşekkür belgesi verdi…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 02 Kasım 2021 Salı günü Hayırsever İş insanı Yusuf Zeki KOÇOĞLU Valilik makamında kabul etti.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, genç nesillerimizin nitelikli eğitim almasına ve yetişmesine destek anlamında Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ve ilimizin güvenliğini sağlayan kolluk birimlerine yaptığı değerli katkılardan dolayı Hayırsever İş insanı Yusuf Zeki KOÇOĞLU' na teşekkür belgesi verdi.

Vali BİLGİN, İmkanı elveren tüm vatandaşlarımızı büyük küçük demeden toplum yararına hayır işlerinde bulunmaya davet etti.

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