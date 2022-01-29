Vali Bilgin, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi çalışmalarını inceledi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi" kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Vali Bilgin, Lüleburgaz ilçesindeki şantiye sahasını gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bilgin, Haziran 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattındaki çalışmaların 530 milyon avroluk bütçeyle devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların, hedeflenen hızın üstünde devam ettiğini anlatan Bilgin, projenin 2023 yılında tamamlanacağını kaydetti.

Bilgin, tren ile İstanbul'dan Lüleburgaz'a ulaşımın 45 dakikada sağlanacağını vurguladı.

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Bilgin, bu projenin Türkiye açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.