Vali BİLGİN, geleneksel "Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali BİLGİN, geleneksel "Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali BİLGİN, geleneksel
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali BİLGİN, geleneksel "Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali BİLGİN, geleneksel "Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 21 Aralık 2021 Salı günü Anadolu Ajansı tarafından geleneksel hale getirilen "Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali BİLGİN, AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title