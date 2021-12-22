Vali BİLGİN, geleneksel "Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Vali BİLGİN, geleneksel "Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Vali BİLGİN, geleneksel "Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Valimiz Sayın Osman BİLGİN 21 Aralık 2021 Salı günü Anadolu Ajansı tarafından geleneksel hale getirilen "Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Vali BİLGİN, AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.
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