Vali Bilgin, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

02.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:04

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, engellilerle ilgilenerek, her bakımdan destek olmanın sosyal devlet anlayışının en önemli ölçü ve gereklerinden olduğunu bildirdi.

Engelli vatandaşların karşılaştıkları hukuki, sosyal ve fiziki engellerin ortadan kaldırılması yönünde çalışmaların hızlanarak devam ettiğini belirten Bilgin, mesajında şunları kaydetti:

"Devletimizle birlikte toplumumuzun her kesiminin gösterdiği ilgi ve duyarlılıkla hız kazanan bu çalışmaların güzel sonuçlarını da art arda görüyoruz. İnanıyorum ki artık engellilerimiz, üreten, bağımsız bireyler olarak, spordan sanata, yönetimden ticarete, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde daha çok yer alacaklardır. Bu konuda toplumsal duyarlılığın ve bilinç düzeyinin artmasına katkıda bulunacağı inancıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum."

Kaynak: AA