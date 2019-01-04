Vali Bilgin'e Ziyaretler

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e yeni yıl ziyaretleri devam ediyor.

Vali Bilgin, makamında, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ile Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı'yı kabul etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, yeni yılın tüm dünyaya barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Geçen yılı başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını belirten Bilgin, artık yeni yıldaki çalışmalara odaklandıklarını aktardı.

Bilgin, 2019 yılının bir önceki yıldan daha başarılarla dolu bir yıl olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA