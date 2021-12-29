Vali BİLGİN'e ziyaret… - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali BİLGİN'e ziyaret…

Vali BİLGİN'e ziyaret…
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali BİLGİN' e ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Efe OĞUZ, Dr. Emine Sporel ÖZAKAT, Ecz. Serap YÜCESİR ve beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel BABUŞÇU' yu Valilik makamında kabul etti.

Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Efe OĞUZ, Dr. Emine Sporel ÖZAKAT, Ecz. Serap YÜCESİR ve beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel BABUŞÇU' yu Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten uyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri bir süre sohbet etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title