Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Efe OĞUZ, Dr. Emine Sporel ÖZAKAT, Ecz. Serap YÜCESİR ve beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel BABUŞÇU' yu Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten uyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri bir süre sohbet etti.

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