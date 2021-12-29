Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 28 Aralık 2021 Salı günü, Valimiz Sayın Osman BİLGİN, İlimizin genç İş İnsanları Burak SÜZÜLMÜŞ ve Utku KURU' yu Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, İş İnsanları SÜZÜLMÜŞ ve KURU ile bir süre sohbet etti.

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