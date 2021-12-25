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Vali BİLGİN'e ziyaret...

Vali BİLGİN'e ziyaret...
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Vali BİLGİN' e ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 24 Aralık 2021 Cuma günü Tapu ve Kadastro Edirne 14. Bölge Müdürü Hayrullah AKDEMİR' i Valilik Makamında kabul ederek bir süre sohbet etti.

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EDİRNE (Habermetre) - Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 24 Aralık 2021 Cuma günü Tapu ve Kadastro Edirne 14. Bölge Müdürü Hayrullah AKDEMİR' i Valilik Makamında kabul ederek bir süre sohbet etti.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Tapu İl Müdürü Kadir KARA ile Kadastro İl Müdürü Ahmet ÖZDEN' inde hazır bulunduğu ziyarette; Tapu ve Kadastro Müdürlüklerimizin bağlı olduğu XIV. Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü yoğun çalışmalarla TKGM istatistik verilerine göre % 99. 84 onaylama oranı ile Bölge Müdürlükleri arasında "Kadastral Veri Yükleme ve Onaylama" kategorisinde Türkiye 1 'si olduğunu ve bu başarıda emeği geçen başta Tapu ve Kadastro Edirne 14. Bölge Müdürü Hayrullah AKDEMİR olmak üzere il müdürlerimizi ve tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ederim dedi.

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