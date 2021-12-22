Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 21 Aralık 2021 Salı günü Kıyıköy Belediye Başkan Vekili Tercan YATKIN ve beraberindekileri Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Başkan Vekili YATKIN ve beraberindekiler ile bir süre sohbet etti.

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