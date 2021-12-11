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Vali BİLGİN'e ziyaret...

Vali BİLGİN'e ziyaret...
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali BİLGİN' e ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 08 Aralık 2021 Çarşamba günü, Vize Kaymakamımız Elif Canan TUNCER' in babası emekli Sayıştay 6. Daire Üyesi Ali Hikmet TUNCER' i Valilik makamında kabul etti.

VİZE, KIRKLARELİ (Habermetre) - Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 08 Aralık 2021 Çarşamba günü, Vize Kaymakamımız Elif Canan TUNCER' in babası emekli Sayıştay 6. Daire Üyesi Ali Hikmet TUNCER' i Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, emekli Sayıştay 6. Daire Üyesi TUNCER ile bir süre sohbet etti.

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