Vali BİLGİN'e ziyaret...
Vali BİLGİN' e ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 08 Aralık 2021 Çarşamba günü, Vize Kaymakamımız Elif Canan TUNCER' in babası emekli Sayıştay 6. Daire Üyesi Ali Hikmet TUNCER' i Valilik makamında kabul etti.
VİZE, KIRKLARELİ (Habermetre) - Vali BİLGİN' e ziyaret…
Valimiz Sayın Osman BİLGİN 08 Aralık 2021 Çarşamba günü, Vize Kaymakamımız Elif Canan TUNCER' in babası emekli Sayıştay 6. Daire Üyesi Ali Hikmet TUNCER' i Valilik makamında kabul etti.
Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, emekli Sayıştay 6. Daire Üyesi TUNCER ile bir süre sohbet etti.
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