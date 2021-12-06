KIRKLARELİ (Habermetre) - Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 06 Aralık 2021 Pazartesi günü Finansbank Kırklareli Şube Müdürü Çağrı DEĞER ve Şube Yöneticilerini Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Şube Müdürü DEĞER ve yöneticiler ile bir süre sohbet etti.

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