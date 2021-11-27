KIRKLARELİ (Habermetre) - Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 26 Kasım 2021 Cuma günü, Kırklareli Esnaf ve San. Birliği Oda Başkanı Ali Fuat ŞEKER, S. S. 19 No'lu Damperli ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet GÜLER ve Damperli Karayolu Yük Taşıma ve İşletme Kooperatif Başkanı Murat TİLEV' i Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Başkanlar ŞEKER, GÜLER ve TİLEV' den ilimizde yapımına başlanan Tır Parkı inşaatında devam eden çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı.

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