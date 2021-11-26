KIRKLARELİ (Habermetre) - Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 25 Kasım 2021 Perşembe günü, Kırklareli Üniversitesi Ombudsmanlık Topluluğu Kırklareli Temsilcisi Seyit Ali AKTAŞ ve beraberindekileri Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Kırklareli Üniversitesi Ombudsmanlık Topluluğu Kırklareli Temsilcisi AKTAŞ ve beraberindekiler ile bir süre sohbet ederek, faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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