KIRKLARELİ (Habermetre) - Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 22 Kasım 2021 Pazartesi günü AB "Sınır Ötesi Engelsiz Erişebilir Turizm" projesi yasal temsilcisi ve Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şube Başkanı Ercan DİNKLER ve proje ekibini Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Proje Temsilcisi ve Dernek Başkanı DİNKLER' den proje çalışmaları ve Dernek faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

AB İPAII Bulgaristan/ Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı ile Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi, Bulgaristan Haskova Engelliler Spor Kulübü ve Haskova Kütüphanesi ortaklığında yürütülen "Sınır Ötesi Engelsiz Erişebilir Turizm" projesi kapsamında Ulaşılabilir Turizme en uygun alan olarak Valiliğimiz tarafından restorasyonu tamamlanarak turizme kazandırılan Fatih Dökümhanesi seçildi. Proje temsilcisi ve TSD Kırklareli Şube Başkanı DİNKLER, "Sınır Ötesi Engelsiz Erişebilir Turizm" projesine ve Ulaşabilir Turizme verdiği katkılardan dolayı Vali BİLGİN' e teşekkür etti.

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