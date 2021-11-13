Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 12 Kasım 2021 Cuma günü 23. Dönem Ak Parti Milletvekili Saffet KAYA' yı Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, 23. Dönem AK Parti Milletvekili KAYA ile bir süre sohbet etti.

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